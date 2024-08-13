На Киевщине мужчина изнасиловал и пытался убить 17-летнюю девушку: полиция обнародовала жуткие детали

Злоумышленник надел на руку девушки наручники, затащил в лесопосадку и изнасиловал, затем достал нож и нанес потерпевшей до четырех ударов в спину.

На Киевщине мужчина изнасиловал и пытался убить 17-летнюю девушку.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Событие произошло 9 августа в одной из громад Фастовского района.

В Фастовское районное управление полиции поступило сообщение от граждан о том, что на обочине дороги находится окровавленная девушка.

Полицейские установили, что в тот вечер 17-летняя девушка возвращалась домой. Злоумышленник схватил несовершеннолетнюю, надел на руку наручники, затащил в лесопосадку и изнасиловал.

"Девушка пыталась сбежать, однако нападавший достал из сумки нож и нанес потерпевшей до четырех ударов в спину, пытаясь скрыть совершенное преступление. Несовершеннолетней удалось выбежать на автодорогу, где ее заметили водители, которые вызвали медиков и полицейских", — рассказали в полиции.

Правоохранители задержали насильника.

Фастовский насильник / Фото: Полиция Киевской области

Следователи под процессуальным руководством Фастовской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по фактам незаконного лишения свободы, изнасилования и покушения на совершение убийства. В настоящее время насильник находится под стражей.

Напомним, в Киевской области отец изнасиловал свою 15-летнюю дочь.

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