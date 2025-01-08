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В Киевской области мужчина из-за семейного конфликта поджег Tesla знакомого

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В Киевской области мужчина из-за семейного конфликта поджег Tesla знакомого

В селе Мила мужчина поджег автомобиль Tesla. / Фото: Полиция Киевской области

Сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

В селе Мила 49-летний местный житель из-за семейного конфликта поджег автомобиль Tesla, принадлежавший его знакомому. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

На днях в полицию обратился 56-летний потерпевший с сообщением о возгорании его автомобиля. Сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар.

Правоохранители Бучанского управления полиции в ходе проведения ряда оперативных мероприятий и с помощью камер видеонаблюдения установили факт занесения постороннего источника огня неизвестным лицом.

Фигурант перелез через забор и заранее подготовленной зажигательной смесью в пластиковой бутылке облил полотенца, разместившиеся под передним и задним колесами автомобиля. Далее спичками поджег их и убедившись, что транспортное средство загорелось, скрылся с места происшествия.

В результате возгорания, автомобиль получил серьезные повреждения и восстановлению не подлежит.

Следователи, при процессуальном руководстве Киево-Святошинской окружной прокуратуры, сообщили злоумышленнику о подозрении по факту умышленного уничтожения чужого имущества, совершенного путем поджога (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины). Следствие продолжается.

Ранее во время комендантского часа в Соломенском районе Киева произошла смертельная авария с участием электрокара Tesla.

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