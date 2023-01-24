В Киевской области мужчина из-за измены поджег дом, в котором была его жена с любовником

Мужчина забросал дом конкурента "коктейлями Молотова".
В селе Лехновка Броварского района Киевской области ревнивый мужчина поджег дом любовника своей жены. На тот момент в доме были влюблены.
Об этом сообщили в полиции в Киевской области.
45-летний мужчина рассказал, что когда он проснулся, его жены не было дома. Тогда он взял два "коктейля Молотова" и пошел в дом любовника своей жены. Он разбил окно и бросил зажигательную смесь в помещение, где находились его жена и ее любовник. Посмотрев, что помещение вспыхнуло, он пошел домой.
Потерпевшие на место происшествия вызвали полицию. Подозреваемый был задержан. Ревнивцу инкриминируют ч. 2 ст. 194 УК. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в Киевской области из-за ревности мужчина облил бензином женщину и поджег. В состоянии тяжелого шока с ожогами головы, шеи, туловища и дыхательных путей 66-летнюю пострадавшую госпитализировали в ожоговый центр.
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