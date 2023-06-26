В Киевской области мужчина бросился прямо под колеса автомобиля (видео)

Мужчина выбежал на дорогу и упал на двигавшуюся машину.

В Ирпене Киевской области 39-летний мужчина бросился прямо под колеса автомобиля, который двигался по дороге. Пешеход ударился о переднюю часть автомобиля и получил телесные повреждения. Его срочно госпитализировали в больницу.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

Как видно на видео, автомобиль Hyundai двигался по одной из улиц Ирпеня, вдруг на дорогу выбежал мужчина и бросился под автомобиль.

"Свои действия мужчина пока не объяснил. За нарушение Правил дорожного движения последний будет нести административную ответственность", — рассказали в полиции.

Установить обстоятельства аварии помогли камеры наблюдения, размещенные в Ирпене.

Напомним, в Киеве изобретательный наркоторговец придумал хитрую схему укрывательства кокаина.

В Киевской области мужчина выбежал на дорогу и бросился под колеса автомобиля

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