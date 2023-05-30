В Киевской области мужчина бросил в гостей гранату, погиб 27-летний парень: шокирующая причина

В селе Калиново в Киевской области 36-летний мужчина бросил в гостей гранату. На месте трагедии погиб 27-летний парень, многие получили травмы.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

В селе Калиново в гости к 36-летнему мужчине пришли трое его знакомых. Тогда между мужчинами произошел конфликт, и хозяин бросил в сторону гостей гранату. На месте трагедии погиб 27-летний молодой человек. Еще двое гостей получили травмы, пострадала также соседка дебошира, которая в то время пришла к ребенку с гостинцами.

После совершенного 36-летний мужчина взял веревку и пытался повеситься, однако его вовремя спасли полицейские. Подозреваемый рассказал, что знакомые пришли к нему за горючим, однако они поссорились.

Агрессора задержали, он уже имел условный срок за хулиганство. Ему объявили о подозрении по факту умышленного убийства – п.5 ч.2 ст.115 УКУ. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, из-за атаки Киева и Киевской области беспилотниками в ночь на 30 мая один человек погиб, 13 – получили ранения.

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