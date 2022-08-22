В Киевской области мошенница открыла псевдосбор средств для семьи 18-летнего парня, который с 4 братьями и сестрами остался без матери

В Киевской области киберполиция разоблачила женщину на псевдосборе денег для семьи 18-летнего парня, который с четырьмя братьями и сестрами из-за войны остался без матери.

Злоумышленница в соцсетях выдавала себя за молодого человека, который просил финансовой помощи. Фигурантка собрала более 100 тысяч гривен, которые потратила на свои нужды.

Об этом сообщает департамент киберполиции НПУ.

Противоправные действия 37-летней жительницы Кировоградской области разоблачили киберполицейские Киевщины совместно со следователями Бучанского районного управления полиции.

По данным полиции, женщина увидела в новостях историю 18-летнего парня с Донбасса, который из-за войны войны остался один с четырьмя младшими братьями и сестрами. Мать парня погибла в результате вражеских обстрелов.

"В социальных сетях подозреваемая создала фейковые аккаунты парня и начала собирать деньги на собственную карточку. Неравнодушные граждане передали ей более 100 тысяч гривен. Однако женщина потратила деньги на свои нужды. Полицейские устанавливают круг пострадавших и окончательную сумму убытков", — говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыск в доме злоумышленницы. Изъяли банковские карты, мобильный телефон и ноутбук, которые она использовала для противоправной деятельности.

Женщине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до восьми лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Напомним, городские власти Киева призвали жителей столицы на этой неделе быть особенно бдительными, соблюдать меры безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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