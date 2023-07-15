В Киевской области — мощный пожар: густой черный дым виден за десятки километров (видео)

На место происшествия работают подразделения спасателей.
В селе Иванков в Киевской области в субботу, 15 июля, произошел масштабный пожар.
В ГСЧС Киевской области сайта ТСН.ua прокомментировали событие.
По данным спасателей, горел металлический ангар, где выращивали грибы.
На место происшествия выехали спасатели. Площадь пожара составила 2100 квадратных метров. Как сообщили ТСН.ua в ГСЧС Киевской области, пожар ликвидирован.
На видео, которое распространяли местные телеграмм-каналы, густой черный дым был виден за десятки километров.
Напомним, в Тараще Киевской области 6-летний мальчик получил черепно-мозговую травму из-за опасного подарка на именины. Он влетел в бетонный забор на мотоцикле.
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