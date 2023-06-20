В Киевской области молния попала в жилой дом: фото

На месте происшествия работала полиция и спасатели.

В Киевской области во вторник, 20 июня, во время непогоды молния попала в дом. На месте инцидента вспыхнул пожар, который ликвидируют спасатели.

Об этом сообщил глава Нацполиции Киевской области Андрей Небитов.

Инцидент произошел в селе Гатное Фастовского района Киевской области после обеда. На месте инцидента вспыхнул масштабный пожар.

"Только что в Гатном молния попала в жилой дом. Вспыхнул пожар. На месте полиция и ГСЧС", — сообщил Небитов.

В Киевской области молния попала в дом. / Фото: скриншот с видео

По предварительным данным, из-за инцидента никто не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ГСЧС Киевской области говорят ТСН.ua, что уже ликвидировали пожар. Спасатели предварительно сообщили, что в дом попала молния, однако это точно установят эксперты.

Напомним, Киев во вторник, 20 июня, застала непогода. По городу прошел мощный ливень с градом. Кое-где были сильные порывы ветра. В центре столицы "уплыли" некоторые улицы.

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