В Киевской области молния подожгла несколько домов: фото

Гидрометцентр и дальше прогнозирует грозы и ливни на территории Киевской области.

В Киевской области непогода наделала беды: молния подожгла несколько домов.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.

Так, 7 августа в 05:36 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение, что в селе Морозовка в результате разряда молнии произошло возгорание жилого дома. Пожар оперативно ликвидирован подразделениями ГСЧС на площади 180 кв.м. На месте происшествия задействованы три единицы техники и 10 членов личного состава.

В этот же день в 06:12 в с. Сухолучье Вышгородского района молния привела к возгоранию хозяйственного здания. На тушение привлечены две единицы техники и шесть членов личного состава.

Фото: ГСЧС в Киевской области

Фото: ГСЧС в Киевской области

Фото: ГСЧС в Киевской области

Гидрометцентр и дальше прогнозирует грозы и ливни на территории Киевщины, поэтому спасатели призывают быть особенно осторожными и не подвергать себя опасности.

Напомним, в Киеве в понедельник, 7 августа, ожидаются грозы. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

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