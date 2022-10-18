В Киевской области могут раздаваться взрывы: названы район и причина

В Вышгородском районе Киевской области проводятся учения для саперов, из-за чего могут звучать взрывы.

Об этом сегодня, 18 октября, сообщили в Киевской областной военной администрации.

В ходе запланированных учений специалисты будут отрабатывать навыки изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов.

"Из-за этого в некоторых громадах области можно слышать звуки взрывов. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности! В случае объявления сигнала воздушной тревоги – немедленно перейдите в укрытие", — подчеркнули в ОВА.

Разминирование Киевщины

Россияне оставили очень много противопехотных мин на украинских территориях, что значительно замедляет передвижение техники и специалистов.

На разминирование лесов в Киевской области нужно около года. В Киевской области саперы уже проверили основные дороги и обезопасили инфраструктуру. Сейчас значительная часть саперов работают на Харьковщине.

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