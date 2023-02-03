В Киевской области местные могут слышать звуки взрывов: какая причина

В пятницу, 3 февраля, вблизи Киева местные могут слышны взрывы. Однако они не связаны с воздушными тревогами.
В Вышгородском районе Киевщины саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы.
Об этом сообщает КМВА.
"В Вышгородском районе саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы. Поэтому в северном пригороде Киева могут раздаваться звуки взрывов", — говорится в сообщении.
Военная администрация призывает граждан сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.
Также известно, что на реке Десна продолжают бороться с ледовой пробкой. Поэтому сегодня, 3 февраля, в Броварском районе Киевской области тоже могут быть звуки взрывов. Цель — снизить уровень воды и предотвратить подтопление в прибрежных зонах.
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