В Киевской области местные могут слышать звуки взрывов: какая причина

В пятницу, 3 февраля, вблизи Киева местные могут слышны взрывы. Однако они не связаны с воздушными тревогами.

В Вышгородском районе Киевщины саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы.

Об этом сообщает КМВА.

"В Вышгородском районе саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы. Поэтому в северном пригороде Киева могут раздаваться звуки взрывов", — говорится в сообщении.

Военная администрация призывает граждан сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

Также известно, что на реке Десна продолжают бороться с ледовой пробкой. Поэтому сегодня, 3 февраля, в Броварском районе Киевской области тоже могут быть звуки взрывов. Цель — снизить уровень воды и предотвратить подтопление в прибрежных зонах.

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