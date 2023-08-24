В Киевской области медики украли 9 млн гривен: как работала схема

В Киевской области правоохранители расследуют схему присвоения бюджетных средств должностными лицами четырех медицинских учреждений.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины.

Как стало известно, в течение 2021-2023 годов руководители этих медучреждений заключили ряд договоров на покупку фармацевтической продукции с подконтрольной частной компанией.

Закупочные цены в редких случаях были завышены в восемь и более раз.

“При проведении обысков в упоминавшихся учреждениях здравоохранения детективы БЭБ изъяли тендерную документацию, оригиналы и копии финансово хозяйственных документов. В настоящее время они направлены на экономическую экспертизу для установления фактических убытков нанесенного государству. По предварительным подсчетам, сумма ущерба составляет 9 млн гривен”, — рассказали в БЭБ.

Там также добавили, что в настоящее время продолжается досудебное расследование по уголовному производству по ч. 5 ст. 191 (“Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”) УК Украины.

Фигурантам грозит лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, что на Днепропетровщине командир взвода сдал в ломбард радиостанции и дроны на 500 тысяч грн.

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