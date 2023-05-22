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В Киевской области мать за 100 гривен продавала педофилам своих детей: водила в баню и издевалась

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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В Киевской области мать за 100 гривен продавала педофилам своих детей: водила в баню и издевалась

В Киевской области мать продавала своих детей педофилу. / Фото: Национальная полиция Украины

Женщина позволяла сексуально издеваться над детьми в бане.

В Киевской области правоохранители задержали женщину, которая за 100-500 гривен позволяла педофилам издеваться над своими детьми. Она также участвовала в сексуальном насилии над несовершеннолетними.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

По данным следствия, жительница Киевской области передавала своих детей — 13-летнюю дочь и 11-летнего сына педофилу, который сексуально издевался над несовершеннолетними и снимал порноконтент. За это он платил матери от 100 до 500 гривен.

"Фигурантка систематически передавала детей соучастнику преступления для посещения бани, где совершались развратные действия в отношении ее детей с участием других совершеннолетних лиц", — говорится в сообщении.

Следствие также установило, что горе-мать сексуально издевалась над детьми.

"Следователи Нацполиции направили в суд обвинительный акт в отношении жительницы Киевской области. Ее соучастнику также объявлено о подозрении в совершении указанных преступлений", — говорится в сообщении.

Напомним, во Львове к 13 годам лишения свободы приговорили педофила, который вблизи детской площадки изнасиловал 11-летнего мальчика.

Также в Полтавской области, в городе Глобино, 28-летний житель Кременчугского района изнасиловал малолетнюю девочку.

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Дата публикации
Просмотры
2195
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