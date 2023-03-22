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В Киевской области мать выбросила младенца с 5-го этажа

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
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В Киевской области мать выбросила младенца с 5-го этажа

Фото: Андрей Небитов

У 29-летней женщины могла быть послеродовая депрессия.

В городе Вишневое Киевской области 29-летняя мать выбросила младенца из окна пятого этажа.

Трагедия произошла 21 марта, сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Известно, что женщина сама позвонила в полицию. Двухмесячного малыша срочно госпитализировали в больницу, но от полученных травм он погиб. Следователи устанавливают все происшествия трагедии. Не исключено, что у мамы мальчика была послеродовая депрессия.

По факту умышленного убийства проводится досудебное расследование.

© Андрей Небитов
Фото: Андрей Небитов

Напомним, в ночь на 22 марта российская армия атаковала Киевскую область беспилотниками. Было разрушено общежитие в Ржищеве. Погибли минимум три человека, среди них — водитель скорой.

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Дата публикации
Просмотры
7718
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