В Киевской области мать выбросила младенца с 5-го этажа

В городе Вишневое Киевской области 29-летняя мать выбросила младенца из окна пятого этажа.

Трагедия произошла 21 марта, сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Известно, что женщина сама позвонила в полицию. Двухмесячного малыша срочно госпитализировали в больницу, но от полученных травм он погиб. Следователи устанавливают все происшествия трагедии. Не исключено, что у мамы мальчика была послеродовая депрессия.

По факту умышленного убийства проводится досудебное расследование.

Фото: Андрей Небитов

Напомним, в ночь на 22 марта российская армия атаковала Киевскую область беспилотниками. Было разрушено общежитие в Ржищеве. Погибли минимум три человека, среди них — водитель скорой.

Зеленский анонсировал освобождение Донбасса, Приазовья и Крыма: обращение за 21 марта

Читайте также: