В Киевской области мать-воспитательница превратила дом семейного типа в пыточную для детей: видео

Как установили полицейские, 59-летняя женщина совершает в отношении детей психологическое насилие и почти ко всем применяет физическую силу.

В детском доме семейного типа на Киевщине мать-воспитательница вместо ласки и любви избивала своих маленьких подопечных кулаками и разными предметами, которые попадались ей под руку, например, металлической ножкой стола.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"Как установили правоохранители, 59-летняя женщина совершает в отношении детей психологическое насилие и почти ко всем применяет физическую силу. Дети рассказали, что стали свидетелями того, как мать-воспитательница наносила удары 13-летнему подопечному: сначала руками, а затем металлической ножкой стола. Парня били в область головы, однако он успел закрыться руками. Также дети отметили, что мать систематически наказывала их, применяя пояс, электрокабель и другие предметы", — говорится в сообщении.

Также читайте В Черкассах в детсаду воспитатели издевались над детьми с недостатками здоровья

На воспитании в доме семейного типа находились семь детей от девяти до 15 лет. В настоящее время они изъяты и находятся в больнице, где проходят медицинское освидетельствование.

По факту пыток, под процессуальным руководством Фастовской окружной прокуратуры, следователи сообщили фигурантке о подозрении по ч.1 ст.127 Уголовного кодекса Украины (пытки). Женщине грозит до шести лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Била металлической ножкой и издевалась: матери-воспитательнице из дома семейного типа сообщили о подозрении

Напомним, во Львове обвиненная в буллинге первоклассников учительница отсудила компенсацию.

Читайте также: