В Киевской области маршрутка влетела в отбойник и перевернулась: шестеро пострадавших (фото)

В Киевской области маршрутка влетела в отбойник и перевернулась: шестеро пострадавших (фото)

ДТП произошло на 66 км автодороги Киев — Чоп.

В Киевской области маршрутка влетела в отбойник и перевернулся. Травмировались шесть человек.

ДТП произошло в воскресенье, 8 августа, около шести часов утра на 66 км автодороги Киев — Чоп.

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Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.

"Предварительно, водитель маршрутки не справился с управлением и совершил наезд на отбойник, после чего транспортное средство перевернулось. В результате этого ДТП шесть человек получили повреждения. На месте происшествия работали патрульные, медики и следователи. Будьте всегда внимательны за рулем и соблюдайте правила дорожного движения", — говорится в сообщении Патрульной полиции Киевской области.

Напомним, под Киевом преследование полицией нарушителя на Hyundai завершилось аварией. ДТП произошло в Вышгороде 6 августа. Мужчина сбил велосипедиста, пешехода и въехал в KIA, в котором находилась женщина с ребенком.

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