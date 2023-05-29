В Киевской области ликвидировали последствия вражеских ударов — ГСЧС

В Киевской области после ракетного удара 29 мая удалось ликвидировать последствия вражеской атаки.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

По предварительным данным, в результате падения обломков сбитой ракеты в одном из сел Вышгородского района возникло возгорание частного хозяйственного здания.

"Существовала угроза распространения огня на рядом расположенный жилой дом. Процесс тушения был затруднен за счет опрокидывания огня на травяной настил. На тушение пожара привлекалось 9 спасателей и 2 единицы техники от ГСЧС. Пожар локализован в 13:30 и полностью ликвидирован в 14:23", — рассказали чрезвычайники.

Напомним, во время воздушной тревоги в Киеве работал ЗРК Patriot.

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