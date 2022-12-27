В Киевской области Lanos хотел обогнать авто и столкнулся с грузовиком: водитель погиб на месте (фото)

Пассажира госпитализировали, у него многочисленные переломы.
На трассе недалеко от села Ивановка на Киевщине Lanos хотел обогнать авто, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. 64-летний водитель легковушки погиб на месте.
Пассажира госпитализировали с многочисленными переломами, сообщили в полиции Киевской области.
По факту ДТП со смертельным исходом работники следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 KKУ.
Напомним, в Киеве заметили легковой автомобиль Volkswagen, перевозивший на багажнике мини-HIMARS. Автомобиль ехал на мосту Патона.
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