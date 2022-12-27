В Киевской области Lanos хотел обогнать авто и столкнулся с грузовиком: водитель погиб на месте (фото)

Пассажира госпитализировали, у него многочисленные переломы.

На трассе недалеко от села Ивановка на Киевщине Lanos хотел обогнать авто, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. 64-летний водитель легковушки погиб на месте.

Пассажира госпитализировали с многочисленными переломами, сообщили в полиции Киевской области.

По факту ДТП со смертельным исходом работники следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 KKУ.

Напомним, в Киеве заметили легковой автомобиль Volkswagen, перевозивший на багажнике мини-HIMARS. Автомобиль ехал на мосту Патона.

Фото: Полиция Киевской области

Фото: Полиция Киевской области

Фото: Полиция Киевской области

Фото: Полиция Киевской области

60-70% ДТП случается в темное время суток: правила безопасности на дорогах без освещения

Читайте также: