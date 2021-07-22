В Киевской области лабрадор после 6 лет разлуки узнал своего хозяина: трогательное видео встречи

Животное похитили, чтобы отомстить.
В г. Переяслав-Хмельницкий Киевской области лабрадор, которого похитили, через 6 лет разлуки узнал своего хозяина.
Об этом в Facebook сообщила зоозащитница Наталья Рец.
По словам женщины, собаке 11 лет. Животное в 5-летнем возрасте похитила родственница хозяев, чтобы отомстить им. Сначала собака жила в селе Бориспольского района, однако когда его новый владелец умер, животное отдали в неблагополучную семью, которая злоупотребляла алкоголем.
Неравнодушные соседи помогли лабрадору, обратившись за помощью к зоозащитникам. Первого хозяина животного удалось найти через женщину, которая разводит собак и когда-то мужчине продала лабрадора.
На видео видно, как через 6 лет разлуки лабрадор сразу узнал своего хозяина. Он бегает возле него и радуется встрече.
Напомним, лабрадор в Полтаве ездит на мотоцикле и ходит в туалет.