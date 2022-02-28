В Киевской области изменили часы комендантского времени: детали

В Киевской области изменили часы комендантского времени: детали

В такое время запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности.

С 28 февраля по 1 марта на всей территории Киевской области вводится комендантский час с 19:00 до 7:00.

Об этом сообщает полиция в Киевской области.

В это время запрещено находиться на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности. Если нет пропусков — оставайтесь дома.

"Отнеситесь с пониманием и сохраняйте спокойствие. Слава Украине", — говорится в сообщении полиции.

Напомним, с сегодняшнего дня, 28 февраля, комендантский час в Киеве продлится с 20:00 до 07:00.

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