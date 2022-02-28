В Киевской области изменили часы комендантского времени: детали

В такое время запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности.
С 28 февраля по 1 марта на всей территории Киевской области вводится комендантский час с 19:00 до 7:00.
Об этом сообщает полиция в Киевской области.
В это время запрещено находиться на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности. Если нет пропусков — оставайтесь дома.
"Отнеситесь с пониманием и сохраняйте спокойствие. Слава Украине", — говорится в сообщении полиции.
Напомним, с сегодняшнего дня, 28 февраля, комендантский час в Киеве продлится с 20:00 до 07:00.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.