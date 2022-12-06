В Киевской области изготавливали фальшивые пропуска для передвижения во время комендантского часа

СБУ ликвидировала схему продажи фальшивых спецпропусков, с которыми авто могли ездить в комендантский час.

Киберспециалисты Службы безопасности заблокировали в Киевской области масштабное изготовление и сбыт поддельных документов центральных органов власти и силовых структур Украины для передвижения во время комендантского часа.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как удалось установить в ходе следствия, сделку организовал работник проектной организации Обухова.

В ходе расследования изъяты фальшивые служебные удостоверения и пропуски на спецтранспорт Офиса Президента Украины, Верховной Рады Украины, Офиса Генерального прокурора, СБУ, Государственного бюро расследований и МВД.

Стоимость одного "удостоверения" составляла от 50 до 500 дол. Сумма зависела от названия "ведомства" и сроков использования.

СБУ предотвратила возможное использование подделки российскими ВРГ для проезда на автодорогах Украины.

Подозреваемый выставлял на продажу готовые "документы" из-за анонимных аккаунтов в сетях Даркнет и Телеграмм. Деньги от "заказчиков" получал на криптокошелек и банковские карты, оформленные на посторонних лиц.

Среди установленных клиентов находились жители прифронтовых районов Херсонской, Харьковской и Донецкой областей.

По оперативным данным, злоумышленник пытался сбыть более 2 тыс. "пропусков".

Во время обысков по месту жительства фигуранта и в офисе компании, где он производил поддельные документы, правоохранители обнаружили:

партию фальшивых пропусков и удостоверений;

компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;

банковские карты, на которые поступала оплата за услуги.

Напомним, в Польше разоблачили международную группу мошенников, среди которых есть украинцы.

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