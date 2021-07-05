В Киевской области из-за припаркованного автомобиля женщина устроила резню: подробности

Женщине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
В г. Васильков Киевской области ссора между соседями из-за припаркованный автомобиль закончилась поножовщиной.
Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.
По данным правоохранителей, между 61-летней женщиной и ее 46-летним соседом произошел конфликт из-за припаркованного автомобиля. Тогда женщина выхватила нож и сунула его в грудь мужчине.
Подозреваемую задержали. Пострадавшего мужчину госпитализировали. В полиции открыли производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Германии украинец устроил в пабе резню из-за просьбы надеть маску.