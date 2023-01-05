В Киевской области из-за электропростыни вспыхнул пожар в квартире (фото)

В Белой Церкви на Киевщине вспыхнул пожар в квартире из-за электропростыни. Происшествие случилось 4 января около 22:00.

Об этом сообщают ГСЧС и издание "Вечерний Киев".

По прибытию спасатели установили, что в квартире пятиэтажного жилого дома горят вещи домашнего обихода.

Пострадавшую владелицу жилья сотрудники ГСЧС вынесли и передали медикам. Еще одного мужчину вывели на свежий воздух. Пожар локализовали в 22:31 и полностью ликвидировали в 22:36.

Фото: ГСЧС Украины в Киевской области

Фото: ГСЧС Украины в Киевской области

Напомним, в селе Горенка в Киевской области семья отравилась угарным газом в новогоднюю ночь. Среди пострадавших – четверо взрослых и двое детей 5 и 10 лет.

В Прикарпатье женщина спасла детей с пожара ценой собственной жизни

Читайте также: