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В Киевской области из-за электропростыни вспыхнул пожар в квартире (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
594
Время на прочтение
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В Киевской области из-за электропростыни вспыхнул пожар в квартире (фото)

Фото: ГСЧС Украины в Киевской области

Пострадала женщина.

В Белой Церкви на Киевщине вспыхнул пожар в квартире из-за электропростыни. Происшествие случилось 4 января около 22:00.

Об этом сообщают ГСЧС и издание "Вечерний Киев".

По прибытию спасатели установили, что в квартире пятиэтажного жилого дома горят вещи домашнего обихода.

Пострадавшую владелицу жилья сотрудники ГСЧС вынесли и передали медикам. Еще одного мужчину вывели на свежий воздух. Пожар локализовали в 22:31 и полностью ликвидировали в 22:36.

© ГСЧС Украины в Киевской области
Фото: ГСЧС Украины в Киевской области
© ГСЧС Украины в Киевской области
Фото: ГСЧС Украины в Киевской области

Напомним, в селе Горенка в Киевской области семья отравилась угарным газом в новогоднюю ночь. Среди пострадавших – четверо взрослых и двое детей 5 и 10 лет.

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Дата публикации
Просмотры
594
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