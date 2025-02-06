В Киевской области из Днепра выловили обломки вражеского беспилотника: появились фото

Водолазы-саперы обследовали акваторию и в 60 м от берега обнаружили обломки росийского дрона.

Обломки вражеского беспилотника обнаружили в Днепре на Киевщине.

Об этом сообщает ГСЧС.

По словам спасателей, подозрительный предмет в воде заметили прохожие и сообщили о находке в Службу спасения.

В Киевской области из Днепра спасатели выловили обломки вражеского беспилотника / Фото: ГСЧС в Киевской области

"Водолазы-саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины обследовали акваторию и на расстоянии 60 м от берега обнаружили обломки вражеского беспилотного летательного аппарата", – говорится в сообщении.

В Киевской области из Днепра спасатели выловили обломки вражеского беспилотника / Фото: ГСЧС в Киевской области

Остатки российского дрона безопасно изъяли и передали для дальнейшего исследования.

В Киевской области из Днепра спасатели выловили обломки вражеского беспилотника / Фото: ГСЧС в Киевской области

Спасатели напоминают, что приближаться к месту падения обломков сбитых целей и прикасаться к ним запрещено. В таких случаях необходимо сразу звонить в Службу спасения по номеру “101”.

В Киевской области из Днепра спасатели выловили обломки вражеского беспилотника / Фото: ГСЧС в Киевской области

Напомним, 29 января, во время воздушной тревоги, Киев атаковали дроны, начиненные шрапнелью.

В случае дронов со шрапнелью речь идет о готовых поражающих элементах, обычно в форме разлетающихся при взрыве шариков, которые и являются главным средством поражения, превосходя фугасное действие боеприпаса.

"Такие боеприпасы наиболее эффективны для поражения живой силы вне укрытий. Но в случае удара по жилым районам города речь идет о желании рашистов просто убивать гражданское население", — объяснили в Defense Express.

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