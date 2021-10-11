В Киевской области исчезла 16-летняя девочка: фото, приметы

Кристину Колисниченко разыскивают с 8 октября.

В Киевской области пропала 16-летняя девочка.

Кристина Колисниченко 8 октября около 15:00 ушла из дома, по адресу: ул. Шевченко, с. Лука, Таращанская ТГ Белоцерковского района Киевской области. Сейчас ее местонахождение неизвестно.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы крашеные черные, короткие, стрижка каре, лицо овальное, глаза светлые.

Полиция Киевской области

Девушка была одета в кожаную куртку черного цвета, темно-зеленую кофту, черные брюки и черные кроссовки.

"В случае получения любой информации относительно возможного местонахождения девушки просьба звонить по телефону спецлинии полиции 102", — просят в отделении полиции №2 Белоцерковского районного управления.

Напомним, под Киевом у фитнес-блогера похитили семилетнюю дочь. Отец подозревает, что маленькую Эвелину могут вывезти в Россию.

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