Аферистка цинично обманула женщину, которая собирала деньги на операцию своему мужу.

В Киевской области интернет-мошенница похищала профили пользователей. Она цинично обманула женщину, которая собирала деньги на операцию своему мужу.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиция Киевской области.

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"В Бучанское районное управление полиции обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что ее аккаунт в Сети интернет похитили. Потерпевшая рассказала, что оставила сообщение с просьбой финансовой помощи в связи с необходимостью проведения операции ее мужу. На ее сообщение "откликнулась" другая пользовательница сети. Злоупотребляя доверием, интернет-мошенница завладела личным профилем потерпевшей и, отметив свой номер банковской карточки вместо автора, средствами, которые поступили от неравнодушных граждан", — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители провели обыск по месту фактического проживания мошенницы, во время которого изъяли мобильные терминалы, накопители данных, документацию и банковские карточки разных банковских учреждений Украины, которые содержат доказательства причастности к совершению уголовного преступления.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Киберполиция Киевской области напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил кибергигиены:

Не заходите в собственные аккаунті с чужих устройств (терминалов мобильной связи, компьютерной техники);

Для создания паролей используйте сложные комбинации из букв, цифр и знаков;

Никому не сообщайте свои или близких вам людей персональные данные. Они могут быть использованы в дальнейшем против вас.

На официальном сайте киберполиции в разделе "Стоп фрод" вы можете проверить номер телефона, ссылку на неизвестный, сомнительный сайт, а также номер банковской карты на причастность к обнаруженным мошенническим схемам.

Будьте бдительны, берегите себя и своих близких и всегда проверяйте "онлайн-друзей".

Напомним, под Киевом задержали мошенницу-рекордсменка, которой инкриминируют более 20 преступлений.

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