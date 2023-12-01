В Киевской области и ряде регионов объявили воздушную тревогу

Утром 1 декабря 2023 года в Киевской области объявили воздушную тревогу.

Также сирены прозвучали в Сумской, Полтавской, Черниговской областях из-за угрозы применением врагом ударных беспилотников.

К тому же мониторинговые каналы сообщают об угрозе от дронов с севера.

Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытиях.

Напомним, что ранее в Кропивницком прогремели взрывы.

Добавим, что ночью воздушная тревога охватила ряд украинских областей.

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