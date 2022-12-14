В Киевской области и над столицей сбили десять российских беспилотников

Воздушная тревога была объявлена около 06:00.

В среду, 14 декабря, оккупанты во время тревоги выпустили по Киевщине иранские дроны-камикадзе. Десять вражеских беспилотников удалось сбить украинским ПВО.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"В Киевской области и над столицей ПВО сбили в общей сложности уже 10 дронов-"шахедов", — говорится в сообщении мэра.

В Киевской городской военной администрации добавили, что, по предварительной информации, обломок от дрона повредил два админздания в Шевченковском районе. Информация о жертвах уточняется.

К слову, в Киеве воздушную тревогу объявили 05:55, а в Киевской области — 05:57. По состоянию на 07.26 она продолжается.

Напомним, около 06:00 в Киевской области раздались взрывы. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что работает ПВО. Мэр Киева сообщил, что взрывы в Шевченковском районе столицы.

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