Злоумышленники похитили годовалого ребенка за вымышленные долги: подробности

20 января ночью в Софиевской Борщаговке Бучанского района двое мужчин похитили годовалого ребенка, а его мать заперли в квартире, забрав мобильный телефон. Они требовали возврата несуществующего долга в 200 тысяч долларов.

Об этом сообщила Национальная полиция.

"Правоохранители установили, что в квартиру потерпевшей, которая воспитывает ребенка в одиночку, зашли знакомые мужчины, которым стало известно о денежных сбережениях последней. Злоумышленники требовали вернуть несуществующий долг в сумме 200 тысяч долларов. Однако понимая, что женщина не признает себя "должницей", мужчины похитили ее малолетнего ребенка. Кроме того, прихватили с собой 17 тысяч гривен, документы, два мобильных телефона. После чего скрылись с места происшествия", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили местонахождение похищенной девочки в одной из квартир в Киеве, где проживала сообщница фигурантов. К счастью, ребенок не пострадал.

"Менее чем за сутки правоохранители установили и задержали всех злоумышленников. Ими оказались 21-летний и 22-летний жители столицы, а также 31-летняя сообщница", — отметили в полиции.

Следователи Бучанского управления полиции открыли уголовное производство по факту вымогательства и незаконного лишения свободы или похищения человека, совершенного в отношении малолетнего ребенка.

Напомним, в Киеве женщина забила свою мать до смерти: шокирующие подробности.

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