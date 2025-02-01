В Киевской области громко: работает ПВО

В Киевской области в воздушном пространстве зафиксированы беспилотники.

Силы ПВО работают по целям.

Об этом в сообщении в социальных сетях сообщает Киевская областная военная администрация.

Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.

Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.

Напомним, что в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: враг атакует ракетами и беспилотниками.

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