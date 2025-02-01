В Киевской области громко: работает ПВО

Враг атаковал Киевскую область ударными беспилотниками.
В Киевской области в воздушном пространстве зафиксированы беспилотники.
Силы ПВО работают по целям.
Об этом в сообщении в социальных сетях сообщает Киевская областная военная администрация.
Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.
Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.
Напомним, что в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: враг атакует ракетами и беспилотниками.
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