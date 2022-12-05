В Киевской области графики отключения электроэнергии не действуют: когда в области будет свет

В Киевской ОВА прогнозируют, что в ближайшее время половина области будет без света.

В Киевской области по состоянию на вечер понедельника, 5 декабря, графики отключения электроэнергии не действуют. В ближайшие дни около половины потребителей в Киевской области будут без света.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Он отметил, что по решению национальной энергетической компании "Укрэнерго" в Киевской области введены аварийные отключения электроэнергии.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуться в плановые отключения с графиками", — добавил Кулеба.

Отключение света в Украине

Напомним, что в результате массированной российской атаки по объектам критической инфраструктуры в Украине 5 декабря применены аварийные отключения света почти во всех областях. У более половины жителей Киева по состоянию на вечер есть свет. О тотальном отключении электроэнергии в результате атаки пока речь не идет, говорят в ДТЭК.

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