В Киевской области горит лес в Чернобыльской зоне: КГГА призывает не паниковать

В Киевской области горит лес в Чернобыльской зоне: КГГА призывает не паниковать

Из-за лесных пожаров вблизи Киева в столице Украины может возникнуть задымленность.

В Киевской области спасатели ГСЧС занимаются ликвидацией лесных пожаров. В этой связи в столице Украины может наблюдаться задымленность.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

В сообщении уточнили, что огонь охватил 1 га леса в Иванковском районе возле села Розважево. Также горит лес вблизи села Дитятки в Чернобыльской зоне.

Над ликвидацией возгорания работают спасатели ГСЧС и пиротехники, задействована спецтехника.

“Прошу киевлян, если будет задымленность в городе, не паниковать. Закрывайте окна в помещениях и без необходимости не находитесь на улице”, — отметил городской голова Киева Виталий Кличко.

Напомним, ранее лесные пожары в Чернобыльской зоне возникли в то время, когда ЧАЭС была захвачена российскими оккупантами.

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