В Киевской области горел дом, в который попала молния (фото)

В Киевской области горел дом, в который попала молния.
Пожар возник на кровле частного дома днем воскресенья, 7 августа, в поселке Дымерка.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел около 12:40. На место возгорания оперативно выехали несколько пожарных команд.
Спасатели установили, что пожар возник после попадания молнии в здание. Огонь охватил деревянное перекрытие и внутреннюю деревянную отделку чердака.
Пожар был потушен около 13:28. К работам привлекли 10 бойцов ГСЧС и три единицы техники.
Напомним, в центре Одессы горел старинный дом, являющийся местным памятником архитектуры.
Читайте также: