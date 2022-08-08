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В Киевской области горел дом, в который попала молния (фото)

Дата публикации
Просмотры
1809
Время на прочтение
1 мин
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© Управление ГСЧС Киева
© Управление ГСЧС Киева
© Управление ГСЧС Киева

В Киевской области горел дом, в который попала молния.

Пожар возник на кровле частного дома днем воскресенья, 7 августа, в поселке Дымерка.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел около 12:40. На место возгорания оперативно выехали несколько пожарных команд.

Спасатели установили, что пожар возник после попадания молнии в здание. Огонь охватил деревянное перекрытие и внутреннюю деревянную отделку чердака.

Пожар был потушен около 13:28. К работам привлекли 10 бойцов ГСЧС и три единицы техники.

Напомним, в центре Одессы горел старинный дом, являющийся местным памятником архитектуры.

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Дата публикации
Просмотры
1809
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