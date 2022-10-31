В Киевской области есть вероятность повторных ракетных ударов – ОВА

В Киеве и области продолжается воздушная тревога.

Жителей Киевской области предупредили о вероятности повторных ракетных ударов с стороны России.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Остаемся в укрытиях. Воздушная тревога продолжается. Есть вероятность повторных обстрелов", — говорится в сообщении.

Гражданам напоминают и призывают ни в коем случае не фотографировать место прилета и работу противовоздушной обороны.

Ракетная атака Киева и области 31 октября

В понедельник утром, 31 октября, в Киеве и области прогремела серия взрывов.

Позже в Киеве возникли проблемы с электроснабжением и мобильной связью.

Во многих районах столицы и области выключили свет. Без электроснабжения также Вышгород, Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена.

В ГСЧС предупредили о высокой вероятности ракетных ударов по территории Украины.

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