В Киевской области есть вероятность повторных ракетных ударов – ОВА

В Киеве и области продолжается воздушная тревога.
Жителей Киевской области предупредили о вероятности повторных ракетных ударов с стороны России.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
"Остаемся в укрытиях. Воздушная тревога продолжается. Есть вероятность повторных обстрелов", — говорится в сообщении.
Гражданам напоминают и призывают ни в коем случае не фотографировать место прилета и работу противовоздушной обороны.
Ракетная атака Киева и области 31 октября
В понедельник утром, 31 октября, в Киеве и области прогремела серия взрывов.
Позже в Киеве возникли проблемы с электроснабжением и мобильной связью.
Во многих районах столицы и области выключили свет. Без электроснабжения также Вышгород, Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена.
В ГСЧС предупредили о высокой вероятности ракетных ударов по территории Украины.
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