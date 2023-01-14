В Киевской области есть угроза ракетного обстрела

В субботу, 14 января, во время масштабной поверенной тревоги сообщили об угрозе ракетных обстрелов в Киевской области.

Об этом заявил председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Киевская область! Угроза ракетных обстрелов. Не игнорируйте воздушную тревогу", — подчеркнул руководитель области.

Он настоятельно просит находиться в укрытиях и безопасных местах. "Тревогу" в Киеве причитали в 14:37, а в области — 14:38.

Ракетная атака 14 января

Утром оккупанты запустили ракеты по Киеву. Виталий Кличко сообщил о взрывах в Днепровском районе. Также в Голосеевском районе на нежилую территорию упали обломки ракеты.

Во время утренней атаки в Киеве с опозданием раздалась воздушная тревога из-за отсутствия радиолокационных данных и информации из других источников. Ракеты летели с северного направления по баллистической траектории, сообщил Юрий Игнат.

Заместитель командующего Сухопутными войсками Александр Павлюк предупреждал. что в субботу Россия может нанести массированный удар с воздуха.

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