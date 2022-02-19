В Киевской области двое подростков на льдине отплыли почти на полкилометра от берега: видео

В Киевской области двое подростков на льдине отплыли почти на полкилометра от берега: видео

Под ногами 18-летнего парня уже растаял лед и он начал тонуть.

В селе Глебовка на центральном пляже Киевского водохранилища два парня в возрасте 15 и 18 лет отплыли на льдине примерно на 400 метров от берега.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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Вместе со спасателями ГСЧС помощь ребятам, которые могли утонуть, оказывали сотрудники отдела реагирования патрульной полиции Вышгородского районного управления полиции.

Под ногами 18-летнего парня уже растаял лед и он начал тонуть. К счастью, на помощь ему пришел неравнодушный мужчина, подплывший на лодке, вовремя оказавший помощь и спасший жизнь юноши.

“Между тем, его 15-летний товарищ до сих пор оставался на льду на расстоянии около 400 метров от берега. Полицейские нашли еще одну лодку, которая находилась на берегу, вместе со спасателями спустили на воду и поплыли к испуганному юноше. Через несколько минут несовершеннолетний уже был на берегу”, — сообщили в полиции.

Старшего из парней пришлось госпитализировать. Его жизни ничего не угрожает.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области восемь учениц в школе стало плохо из-за резкого запаха антисептика, который их одноклассники нашли на свалке.

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