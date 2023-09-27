В Киевской области двое детей похитили мопед, забрали из багажника 40 тысяч и подожгли его: фото

В Киевской области двое детей похитили мопед, деньги из багажника и подожгли скутер. Полицейские Киевщины уже завершили досудебное расследование в отношении двух малолетних детей.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"Инцидент произошел в июле этого года. Два брата увидели припаркованный мотороллер рядом с одним из дворов их села. В дальнейшем дети откатили его почти до конца улицы. С помощью отвертки братья открыли багажное отделение, откуда похитили наличные в национальной и иностранной валюте на общую сумму более 40 тысяч гривен. После совершенного малолетние подожгли скутер и скрылись", — говорится в сообщении.

Полицейский офицер Медвинской громады установил свидетелей.

После приезда следователей Сергей Шапошников также установил месторасположение сгоревшего мопеда и разыскал детей, причастных к совершенному уголовному правонарушению.

Сожженный братьями мопед

Следователи, при процессуальном руководстве Белоцерковской окружной прокуратуры, направили материалы ходатайства о применении мер воспитательного характера в отношении детей в суд [ч.1 ст.289, ч.4 ст.185, ч.2 ст.194 УКУ].

Два брата, которые похитили и сожгли мопед

Напомним, 15-летний парень, насмерть сбивший своего маленького племянника, перестал говорить.

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