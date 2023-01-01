В Киевской области до сих пор работает ПВО — соцсети

В ночь на 1 января 2022 года около 3:30 в социальных сетях появились сообщения о том, что в Киевской области до сих пор работает ПВО.

Пока официального подтверждения этой информации нет.

"ПВО продолжает работать", "Киев – снова взрывы. Работает ПВО по БПЛА" – сообщают в социальных сетях.

Отметим, что отбоя воздушной тревоги на Киевщине пока нет.

Напомним, что уже в первую ночь нового года силы противовоздушной обороны сбили 23 вражеских цели в Киевской области. Потерпевших, к счастью, нет.

Добавим, что правоохранители просят сообщать о пролетах "шахидов", ведь угроза воздушной атаки продолжается.

А ранее в новогоднюю ночь обломок вражеской ракеты упал на автомобиль, в частности, он повредил капот авто.

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