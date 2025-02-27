В Киевской области девушка в наушниках погибла под поездом

Выяснилось, что она двигалась по путям и не слышала сигнала машиниста.

В Киевской области на 906-м километре в пределах станции "Петухи" 20-летняя девушка попала под поезд.

Об этом сообщили в полиции региона.

Правоохранители предварительно установили, что пассажирский поезд сообщением "Фастов-Киев" сбил 20-летнюю жительницу Черниговской области, которая двигалась по путям в наушниках.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Следователи Фастовского управления полиции начали досудебное расследование по данному факту (ч. 3 ст. 276 УК).

Напомним, в Киевской области электропоезд сбил 22-летнего парня. Он скончался на месте от полученных травм.

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