В Киевской области дедушка умудрился застрять под ванной (видео)

В Киевской области дедушка умудрился застрять под ванной (видео)

Спасателей вызвали соседи.

В городе Вишневое в квартире по ул. Первомайская дедушка застрял под ванной. Крики о помощи услышали соседи и вызвали спасателей.

Об этом сообщили в ГСЧС Киевской области.

К месту вызова был направлен дежурный караул 34-й Государственной пожарно-спасательной части г. Вишневое.

Спасатели освободили пострадавшего и передали работникам экстренной медицинской помощи.

Ранее стало известно, что в Сумской области спасателям пришлось освобождать школьника, который застрял в металлической ограде. Ребенка в заборе увидел случайный прохожий и вызвал спасателей, которые быстро разрезали прутки и освободили школьника. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку