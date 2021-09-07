В Киевской области дедушка умудрился застрять под ванной (видео)

Спасателей вызвали соседи.
В городе Вишневое в квартире по ул. Первомайская дедушка застрял под ванной. Крики о помощи услышали соседи и вызвали спасателей.
Об этом сообщили в ГСЧС Киевской области.
К месту вызова был направлен дежурный караул 34-й Государственной пожарно-спасательной части г. Вишневое.
Спасатели освободили пострадавшего и передали работникам экстренной медицинской помощи.
Ранее стало известно, что в Сумской области спасателям пришлось освобождать школьника, который застрял в металлической ограде. Ребенка в заборе увидел случайный прохожий и вызвал спасателей, которые быстро разрезали прутки и освободили школьника. Медицинская помощь ему не понадобилась.