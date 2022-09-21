Госбюро расследований в Киевской области сообщило о подозрении одному из крупнейших застройщиков в уклонении от уплаты налогов более чем на 140 млн гривен.

Не уплатили налоги более чем на 140 млн гривен. В Киевской области ДБР сообщило о подозрении одному из крупнейших застройщиков столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

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Как стало известно, с 2019 по 2021 год бизнесмен продал более 900 квартир и коммерческих помещений. При этом он не был зарегистрирован физически лицом-предпринимателем или юридическим лицом.

"Доходы от реализации квартир и другой недвижимости фигурант скрывал под видом реализации собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности. Это позволило снизить ставку налога со сделок с 18 до 5%. В ходе досудебного расследования работники ДБР провели ряд обысков, в ходе которых было изъято более 3 млн. долларов США. Изъятые средства переданы в управление АРМА", — подчеркнули в пресс-службе ДБР.

Там также добавили, что ДБР инициировал вопрос о наложении ареста на имущество подозреваемого для возмещения ущерба госбюджету Украины.

“В частности, речь идет о более чем 100 квартирах, около 80 нежилых помещений и более 30 земельных участков. Предприниматель подозревается в преднамеренном уклонении от уплаты налогов, совершенном им как лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах”, — подчеркнули в ДБР.

Напомним, что в Изюме изъяли 263 тела убитых и замученных украинцев.

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