В Киевской области был побит 74-летний температурный рекорд: подробности

Один из температурных рекордов зафиксировали на станции Тетерев – там самая теплая минимальная температура воздуха составила +4,4°С.
Февраль этой зимой показался очень теплым – 25 числа в Киевской области снова были побиты температурные рекорды.
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
По данным метеорологов, один из них зафиксировали на станции Тетерев – там самая теплая минимальная температура воздуха составила +4,4°С, на +2,2°С превысив предыдущий рекорд 1950 года.
На станции Барышевка также была обнаружена самая теплая минимальная температура воздуха, она составила +3,5°С. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1995 году и составил +3°С.
Кроме того, 25 февраля 2024 на метеорологической станции Фастов зафиксирован новый рекорд: самая теплая минимальная температура воздуха +4,4°С. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2008 году в +3,6°С.
В Чернобыле в этот день столбики термометров минимально опустились до +3,3°С, на +1,4°С превысив показатели 2022 года.
Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что погода в начале весны в Украине будет неустойчивой.
Читайте также ведущие новости дня:
- Для Путина начинаются "сюрпризы": ВСУ готовятся нанести главе Кремля болезненный "удар"
- Четыре сценария войны глазами Запада: от победы России, до уступок и переговоров на невыгодных для Украины условиях
- "До" и "после" вторжения: какими были разрушенные украинские города и как выглядят сейчас (фото)