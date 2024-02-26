В Киевской области был побит 74-летний температурный рекорд: подробности

Один из температурных рекордов зафиксировали на станции Тетерев – там самая теплая минимальная температура воздуха составила +4,4°С.

Февраль этой зимой показался очень теплым – 25 числа в Киевской области снова были побиты температурные рекорды.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным метеорологов, один из них зафиксировали на станции Тетерев – там самая теплая минимальная температура воздуха составила +4,4°С, на +2,2°С превысив предыдущий рекорд 1950 года.

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На станции Барышевка также была обнаружена самая теплая минимальная температура воздуха, она составила +3,5°С. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1995 году и составил +3°С.

Кроме того, 25 февраля 2024 на метеорологической станции Фастов зафиксирован новый рекорд: самая теплая минимальная температура воздуха +4,4°С. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2008 году в +3,6°С.

В Чернобыле в этот день столбики термометров минимально опустились до +3,3°С, на +1,4°С превысив показатели 2022 года.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что погода в начале весны в Украине будет неустойчивой.

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