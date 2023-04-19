В Киевской области будут судить мать и ее сожителя, которые насиловали и пытали троих детей

Мужчина и женщина долго издевались над тремя детьми 3, 5 и 11 лет, которые проживали в антисанитарных условиях.

Полиция Киевской области направила в суд обвинительный акт в отношении 29-летней жительницы Броварского района и ее сожителя, которые длительное время издевались, морили голодом и насиловали троих малолетних детей.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Следствием установлено 36 эпизодов насилия, которые мать совершала над тремя собственными детьми, из них 18 – особенно тяжелых.

По данному факту следователи направили в суд обвинительный акт [126-1, ч.2 ст. 127, ч.1 ст. 129, ч.3 ст. 149, ч. 4, 5 ст. 152, ч.4 ст.153, ч.2 ст. 156, ст. 166 УК].

"Также, дети систематически подвергались пыткам со стороны матери и ее сожителя. Женщина ставила детей на колени, унижала, запугивала и угрожала убийством", — говорится в сообщении.

Трое детей с лета 2022 года изъяты из семьи и находятся на попечении в другой семье. Сейчас жизни и здоровью мальчиков в возрасте 11 и 5 лет и 3-летней девочке ничего не угрожает.

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В Броварах на Киевщине женщина и ее сожитель насиловали и пытали трех малолетних детей. Чтобы соседи не слышали детский плач, женщина закрывала им рот тряпкой и угрожала убийством. Сожители длительно издевались над детьми в возрасте 3, 5 и 11 лет, проживавших в антисанитарных условиях.

"Было обнаружено, что дети живут в плохих условиях. Они не ели нормально, в квартире – антисанитария, а родители употребляют алкоголь. Тогда деток изъяли из этой семьи. Они жили в патронатной семье. Приемные родители заметили, что дети ведут себя очень странно. Они даже не знали, что такое банан, киви, не знали вкуса обычных фруктов, потому что их им никогда не покупали", – рассказали в полиции Киевской области.

Оказалось, что мать и ее сожитель просто не давали им есть. А когда названные родители начали детей расспрашивать более подробно, они рассказали, как им жилось с родной матерью.

Напомним, в Киевской области ночью вспыхнули три грузовика и заблокировали движение в столицу, есть жертвы (фото).

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