В Киевской области будут раздаваться взрывы – подробности от КОВА

Жителей Киевской области предупредили о звуках взрывов.
В Киевской области 10 января будут раздаваться взрывы – специалисты будут уничтожать взрывоопасные предметы.
Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.
Так, в Вышгородском районе пройдут работы по ликвидации взрывоопасных предметов.
"Может быть громко. Сохраняйте спокойствие – работы плановые", — предупредили людей.
Напомним, блокпосты в Киевской области не пропали – чем занимаются почти 900 человек и ловят ли уклонистов.
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