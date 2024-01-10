В Киевской области будут раздаваться взрывы – подробности от КОВА

Жителей Киевской области предупредили о звуках взрывов.

В Киевской области 10 января будут раздаваться взрывы – специалисты будут уничтожать взрывоопасные предметы.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

Так, в Вышгородском районе пройдут работы по ликвидации взрывоопасных предметов.

"Может быть громко. Сохраняйте спокойствие – работы плановые", — предупредили людей.

Напомним, блокпосты в Киевской области не пропали – чем занимаются почти 900 человек и ловят ли уклонистов.

Читайте также: