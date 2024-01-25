В Киевской области будут раздаваться взрывы: что произошло

В Киевской области взрывотехники продолжают уничтожать боеприпасы, обнаруженные при разминировании территории.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

"В четверг, 25 января, в пригороде столицы может быть громко. В Вышгородском районе будут уничтожаться взрывоопасные предметы. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации", — говорится в сообщении.

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Жителей столичного региона призывают сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.

С начала полномасштабного вторжения 887 человек пострадали в результате подрывов на оставленных оккупантами минах. По данным министра внутренних дел Игоря Клименко, 610 человек получили травмы, 277 — погибли. Вражеское железо унесло жизни 14 детей.

А подразделения по разминированию Государственной специальной службы транспорта только за первую неделю нового года обнаружили и обезвредили 1615 взрывоопасных предметов. Больше мин, гранат и снарядов нашли на Харьковщине.

Напомним, бригада электриков в Макарове в Киевской области подорвалась на противотанковой мине.

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