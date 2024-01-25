В Киевской области будут раздаваться взрывы: что произошло

Жителей Киевской области призывают сохранять спокойствие.
В Киевской области взрывотехники продолжают уничтожать боеприпасы, обнаруженные при разминировании территории.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
"В четверг, 25 января, в пригороде столицы может быть громко. В Вышгородском районе будут уничтожаться взрывоопасные предметы. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации", — говорится в сообщении.
Жителей столичного региона призывают сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.
С начала полномасштабного вторжения 887 человек пострадали в результате подрывов на оставленных оккупантами минах. По данным министра внутренних дел Игоря Клименко, 610 человек получили травмы, 277 — погибли. Вражеское железо унесло жизни 14 детей.
А подразделения по разминированию Государственной специальной службы транспорта только за первую неделю нового года обнаружили и обезвредили 1615 взрывоопасных предметов. Больше мин, гранат и снарядов нашли на Харьковщине.
Напомним, бригада электриков в Макарове в Киевской области подорвалась на противотанковой мине.
Читайте также: