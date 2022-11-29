В Киевской области будут раздаваться взрывы: что известно

В некоторых общинах области проводятся учения для саперов.
В Вышгородском районе Киевской области сегодня, 29 ноября, будут раздаваться взрывы.
В некоторых громадах области проводятся учения для саперов.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации.
"Среди запланированных мер – отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении.
Жителей призвали сохранять спокойствие и при воздушной тревоге немедленно переходить к укрытиям.
Напомним, накануне наблюдалась высокая авиационная активность самолетов РФ на севере, юге и востоке.
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