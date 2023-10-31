В Киевской области будут раздаваться громкие взрывы: что известно

В Белоцерковском районе 1 ноября будет громко.

В Белоцерковском районе Киевской области будут раздаваться громкие взрывы. На территории Ольшаницкого месторождения гранитов запланировано проведение 1 ноября взрывных работ.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

Взрывные работы связаны с технологическими процессами. Они необходимы для распущения гранитов, пригодных для производства щебеночной продукции.

Работы будут проводиться с 8:00 до 20:00.

Местных жителей просят сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

Напомним, в Киеве мужчина достал боевую гранату и выдернул из нее чеку.

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