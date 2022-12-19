В Киевской области более 24 часов нет света: что говорят в ДТЭК

В Киевской области продолжаются экстренные отключения света.
В Киевской области потребители жалуются на длительное отсутствие электроэнергии. Так, в Буче света нет более 12 часов, а в Боярке более суток – уже 26 часов.
Кроме того, с часу ночи 19 декабря отсутствует электроснабжение в селах Дмитровка, Мила, пгт Капитановка, Клавдиево-Тарасово, пишут местные жители в Сети. Такая же ситуация в Новых Безрадичах, Княжичах и других населенных пунктах Киевщины.
"13 часов – почти все жители этих сел на индивидуальном отоплении, температура минусовая",
"Село Новое, Киево-Святошинский. Что происходит — в одном километре от нас свет уже более 12 часов, у нас 12 часов света нет",
"Село Новые Безрадичи, Обуховского района, ул. Солнечная. Света нет больше суток и поэтому еще нет отопления и воды",
"С. Дмитровка, ул Мира. Если не учитывать тот час, который дали ночью, уже больше суток без света. Когда ждать восстановления электричества?" – пишут жители Киевщины в Сети.
Когда возобновят электроснабжение в Киевской области
В ДТЭК Киевские региональные электросети говорят, что даже приблизительные сроки восстановления света пока неизвестны. В области введены экстренные отключения света, длительность которых предсказать не могут.
"Мы понимаем, как вам сложно без электроснабжения, но это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Ситуация остается сложной, но энергетики делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации и возвращения бесперебойного электроснабжения во все дома", — отметили в ДТЭ.
Напомним, в Центре исследования энергетики предупредили, что в ближайшие дни графики отключения света в Украине будут еще сложнее. Дроны, которые выпустили россияне, нанесли много вреда. В результате несколько очень важных объектов повреждены.
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