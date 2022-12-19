В Киевской области более 24 часов нет света: что говорят в ДТЭК

В Киевской области потребители жалуются на длительное отсутствие электроэнергии. Так, в Буче света нет более 12 часов, а в Боярке более суток – уже 26 часов.

Кроме того, с часу ночи 19 декабря отсутствует электроснабжение в селах Дмитровка, Мила, пгт Капитановка, Клавдиево-Тарасово, пишут местные жители в Сети. Такая же ситуация в Новых Безрадичах, Княжичах и других населенных пунктах Киевщины.

"13 часов – почти все жители этих сел на индивидуальном отоплении, температура минусовая",

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"Село Новое, Киево-Святошинский. Что происходит — в одном километре от нас свет уже более 12 часов, у нас 12 часов света нет",

"Село Новые Безрадичи, Обуховского района, ул. Солнечная. Света нет больше суток и поэтому еще нет отопления и воды",

"С. Дмитровка, ул Мира. Если не учитывать тот час, который дали ночью, уже больше суток без света. Когда ждать восстановления электричества?" – пишут жители Киевщины в Сети.

Скриншот

Скриншот

Когда возобновят электроснабжение в Киевской области

В ДТЭК Киевские региональные электросети говорят, что даже приблизительные сроки восстановления света пока неизвестны. В области введены экстренные отключения света, длительность которых предсказать не могут.

"Мы понимаем, как вам сложно без электроснабжения, но это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Ситуация остается сложной, но энергетики делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации и возвращения бесперебойного электроснабжения во все дома", — отметили в ДТЭ.

Напомним, в Центре исследования энергетики предупредили, что в ближайшие дни графики отключения света в Украине будут еще сложнее. Дроны, которые выпустили россияне, нанесли много вреда. В результате несколько очень важных объектов повреждены.

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