В Киевской области автомобиль сгорел вместе с водителем: детали трагедии

Водитель легковушки Renault столкнулся с металлическим отбойником, от удара автомобиль перекинулся и загорелся.

В Киевской области автомобиль сгорел вместе с водителем.

Об этом сообщила полиция Киевской области и обнародовала подробности трагедии.

"На днях на границе Киевской и Черкасской областей, а именно на 143 км автодороги Киев-Одесса, водитель легковушки Renault столкнулся с металлическим отбойником. От удара автомобиль перекинулся на крышу и загорелся. Сотрудники ГСЧС погасили пламя", — говорится в сообщении.

Полицейские отметила, что во время осмотра транспорта в салоне они обнаружили тело 40-летнего водителя — жителя Обуховщины.

Следователи Белоцерковского управления полиции Киевщины по факту ДТП начали досудебное расследование (ч.2 ст.286 УК).

Напомним, в Обухове маршрутка с пассажирами влетела в грузовик. В результате ДТП травмы получили двое пассажиров, их госпитализировали.

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