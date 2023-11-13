В Киевской области автомобиль сгорел вместе с водителем: детали трагедии

Водитель легковушки Renault столкнулся с металлическим отбойником, от удара автомобиль перекинулся и загорелся.
В Киевской области автомобиль сгорел вместе с водителем.
Об этом сообщила полиция Киевской области и обнародовала подробности трагедии.
"На днях на границе Киевской и Черкасской областей, а именно на 143 км автодороги Киев-Одесса, водитель легковушки Renault столкнулся с металлическим отбойником. От удара автомобиль перекинулся на крышу и загорелся. Сотрудники ГСЧС погасили пламя", — говорится в сообщении.
Полицейские отметила, что во время осмотра транспорта в салоне они обнаружили тело 40-летнего водителя — жителя Обуховщины.
Следователи Белоцерковского управления полиции Киевщины по факту ДТП начали досудебное расследование (ч.2 ст.286 УК).
Напомним, в Обухове маршрутка с пассажирами влетела в грузовик. В результате ДТП травмы получили двое пассажиров, их госпитализировали.
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