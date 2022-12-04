В Киевской области 9-летний ребенок отравился угарным газом

Ребенок пострадал из-за сбоя в работе газового котла.
В воскресенье, 4 декабря, в Фастове 9-летний мальчик отравился угарным газом из-за сбоя в работе котла.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Отмечается, что в полицию обратились медицинские работники, сообщившие об отравлении несовершеннолетнего. Как установили полицейские Фастовского управления полиции Киевщины, в доме находилась 62-летняя бабушка с внуком.
Мальчик был госпитализирован в местную больницу. Медики констатировали отравление угарным газом.
"Пока жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. В очередной раз прошу всех проверять исправность работы газовых приборов, систем отопления и вентиляции", — призвал Андрей Небитов.
Случаи отравления угарным газом
С началом холодов и отопительного сезона в Украине возросло количество несчастных случаев в результате отравления угарным газом.
Так, 1 декабря в Коломне на Ивано-Франковщине погибли трое молодых парней и девушка.
В Ивано-Франковске от отравления угарным газом погибли 89-летняя женщина и 27-летний мужчина, а в Богородчанской территориальной громаде угорела 12-летняя девочка.
В Запорожской области в собственном доме почти погибла семья. Угарным газом отравились двое взрослых и четверо детей.
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