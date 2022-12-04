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В Киевской области 9-летний ребенок отравился угарным газом

Автор
Денькович Ярослава
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В Киевской области 9-летний ребенок отравился угарным газом

Фото: pixabay.com

Ребенок пострадал из-за сбоя в работе газового котла.

В воскресенье, 4 декабря, в Фастове 9-летний мальчик отравился угарным газом из-за сбоя в работе котла.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что в полицию обратились медицинские работники, сообщившие об отравлении несовершеннолетнего. Как установили полицейские Фастовского управления полиции Киевщины, в доме находилась 62-летняя бабушка с внуком.

Мальчик был госпитализирован в местную больницу. Медики констатировали отравление угарным газом.

"Пока жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. В очередной раз прошу всех проверять исправность работы газовых приборов, систем отопления и вентиляции", — призвал Андрей Небитов.

Случаи отравления угарным газом

С началом холодов и отопительного сезона в Украине возросло количество несчастных случаев в результате отравления угарным газом.

Так, 1 декабря в Коломне на Ивано-Франковщине погибли трое молодых парней и девушка.

В Ивано-Франковске от отравления угарным газом погибли 89-летняя женщина и 27-летний мужчина, а в Богородчанской территориальной громаде угорела 12-летняя девочка.

В Запорожской области в собственном доме почти погибла семья. Угарным газом отравились двое взрослых и четверо детей.

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Дата публикации
Просмотры
85
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